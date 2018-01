Festa Regionale della Polizia Locale, assessore Erriu a Monserrato: auspichiamo lo sblocco del turn over per un maggiore presidio dei territori

Cagliari, 26 Gen 2018 – Un maggiore presidio dei territori grazie allo sblocco del turn over nei Comuni. È quanto ha auspicato l’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu questa mattina alla 15a Festa regionale della Polizia locale, organizzata a Monserrato dalla ASPOL Onlus (Associazione sarda Polizia locale) in occasione dei festeggiamenti del santo protettore, San Sebastiano. Dopo l’introduzione del presidente Enzo Comina, l’assessore Erriu ha poi sottolineato i progressi compiuti negli ultimi anni dal sistema della polizia locale in Sardegna, anche alla luce della riforma degli enti locali varata nel 2016. Un provvedimento che ha avviato un percorso di maggiore collaborazione tra le Amministrazioni comunali limitrofe, soprattutto all’interno delle singole Unioni di Comuni.

“Compito della Regione – ha ricordato Erriu – è quello di accompagnare non soltanto le Amministrazioni ma anche i corpi di Polizia locale in questo percorso di cambiamento, che sta procedendo con difficoltà a causa delle problematiche registrate in alcuni territori. I Comuni più strutturati riescono ad assolvere a tali funzioni agevolmente, ma quelli più piccoli spesso si trovano ad affrontare una serie di ostacoli resi ancor più complessi dai tagli alle risorse finanziarie attuati dallo Stato. Molti Comuni non hanno neppure un agente di Polizia locale, e questo ci spinge ad accelerare verso una maggiore collaborazione tra i Comuni. Sono tematiche affrontate pochi giorni fa a Nuoro con il ministro dell’Interno, Marco Minniti, il quale ha proposto l’istituzione di Patti territoriali che, tra le altre cose, consentirà di integrare il lavoro delle singole Polizie locali”.

“Sino a non molti anni fa – ha poi aggiunto l’esponente dell’esecutivo Pigliaru – in queste assemblee regionali vedevamo tante divise diverse l’una dall’altra. Oggi non è più così, c’è uniformità nei segni distintivi e nelle divise, e questo obiettivo è stato raggiunto anche grazie alla vostra tenacia. La Regione non è rimasta indifferente alle vostre richieste, ma ancora molto va fatto. Per esempio nel ricambio del personale dopo il lungo blocco del turnover che ha impedito il rinnovo degli organici. Quest’anno la Finanziaria nazionale consentirà di sbloccare la situazione per le Province. È auspicabile che ciò sia reso possibile anche ai Comuni, che lamentano gravi carenze di personale in particolare nei corpi di Polizia locale. E con l’invio dei nuovi agenti di polizia promessi dal ministro Minniti, sarà possibile compiere un significativo passo avanti verso una migliore organizzazione e gestione della pubblica sicurezza nel territorio isolano”. Red-com