Cagliari, 26 Gen 2018 – Dopo il ferimento di una persona ieri sera, con un colpo di pistola di piccolo calibro, in Via Roma a Cagliari, questo pomeriggio alle ore 15.00 circa i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari ed il colleghi della compagnia della città, hanno rintracciato e arrestato, per lesioni personali aggravate e detenzione illegale arma da sparo, il presunto responsabile del ferimento, Alessio Cocco, di 41 anni, cagliaritano, disoccupato, pregiudicato (tra gli altri reati anche per tentato omicidio – 2008), senza fissa dimora.

Gli elementi raccolti nel corso dell’indagine, hanno consentito l’esecuzione del fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti dell’uomo che al termine delle formalità di rito, verrà associato alla casa circondariale di Uta e dove rimarrà rinchiuso a disposizione della competente A.G. (dott lussu).

Il ferito, nel frattempo è stato dimesso già ieri con 30 gg di prognosi salvo complicazioni.

Secondo quanto accertato finora il ferito sarebbe scaturito durante una lite scoppiata per futili motivi.