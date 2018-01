Arrestato 22enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dolianova (Ca), 24 Gen 2018 – La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Donori, nel corso di un servizio hanno arrestato D.M., di 22 anni, nato a Cagliari, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato ad un posto di controllo in viale Europa a Donori, dove i militari gli hanno trovato addosso oltre 10 grammi tra hashish e marijuana oltre alla somma di 110 euro, tutte in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato un panetto da un etto di hashish, altri 10 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e un coltello a serramanico. Quindi il ragazzo è stato dichiarato in arresto e poi sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G. in attesa della direttissima prevista per oggi.