Consiglio Sardegna – Attilio Dedoni (Riformatori): Anas regionale, bene referendum Art. 1 – Mdp ma si approvi subito la nostra legge

Cagliari, 23 Gen 2018 – “Accogliamo con favore che anche nel centrosinistra ci sia chi comincia a occuparsi seriamente della necessità di portare sotto il controllo della Regione la gestione della rete stradale isolana, a differenza di quanto fatto dai partiti autonomisti-indipendentisti-sovranisti della maggioranza che, dopo tanto parlare, hanno finito per dimenticarsi della cosa senza combinare nulla di concreto”, dichiara il capogruppo dei Riformatori Sardi per l’Europa in Consiglio regionale, Attilio Dedoni, commentando la conferenza stampa di stamani in cui il gruppo consiliare Art. 1 – Mdp ha presentato tre proposte di referendum consultivo regionale, tra cui una per la ‘regionalizzazione’ dell’Anas.

“Siamo totalmente d’accordo con i colleghi della sinistra quando affermano che l’Anas è un carrozzone per il quale la Sardegna rappresenta l’ultima delle priorità e condividiamo il timore che le centinaia di milioni che l’Azienda ha in tasca e che dovrebbe investire nelle nostre strade possano finire per alimentare soltanto sprechi e affari illeciti”, prosegue Dedoni. “Apprezziamo anche la scelta di ricorrere allo strumento del referendum regionale e non potrebbe essere altrimenti, visto che noi Riformatori abbiamo nel Dna lo spirito referendario, come dimostra la proposta di referendum per il riconoscimento costituzionale dello status di insularità della Sardegna, un riconoscimento che permetterebbe di affrontare quello dell’Anas e tutti gli altri problemi legati all’isolamento e alla distanza della nostra regione dal resto d’Italia in un’ottica unitaria di autonomia compiuta, senza dover elemosinare di volta in volta l’intervento dell’esecutivo romano di turno”.

“Tuttavia, ricordiamo ai colleghi di Art. 1 – Mdp che è già depositata in Consiglio una nostra proposta di legge per la costituzione di un’agenzia regionale che acquisisca dall’Anas la gestione della rete stradale regionale”, conclude il capogruppo. “Pur garantendo l’appoggio al loro referendum, invitiamo i consiglieri di maggioranza ad impegnarsi affinché la nostra proposta venga messa in discussione e approvata nei tempi più rapidi, oppure a presentarne una loro che possa essere esaminata insieme alla nostra. Se ci fosse la volontà, lo si potrebbe fare domani stesso, senza dover aspettare l’autunno per celebrare il referendum”. Red-com