Un uomo nel casertano grida, “Ho ucciso mia moglie” e poi spara dal balcone di casa, ferite 5 persone

Caserta, 22 Gen 2018 – Una guardia giurata di 48 anni, Davide Mango, dopo aver gridato di aver ucciso la moglie, si è affacciato dal balcone della sua abitazione ed ha iniziato a sparare all’impazzata verso la strada con un fucile. Il fatto è accaduto tra Vitulazio e Bellona, vicino Caserta.

Panico tra i passanti che hanno assistito al ferimento di 5 persone tra le quali, il luogotenente Crescenzo Iannarelli, comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio colpito da un pallino al labbro. I feriti sono stati soccorsi dalle autoambulanze e portati in ospedale a Caserta, non sono in pericolo di vita.

L’uomo si è barricato in casa, in via Cafaro. I Carabinieri, intervenuti con una cinquantina di unità sul luogo, stanno cercando di convincerlo alla resa assieme ai negoziatori.

Lo stabile, teatro della sparatoria, è stato completamente evacuato ed isolato per evitare nuovi spargimenti di sangue. Al momento non si hanno notizie precise su eventuali altre vittime dell’insano gesto. Sembrerebbe che la follia sia stata innescata da una lite familiare.