Incidenti stradali: dichiara di essere stato il passeggero invece che il conducente ma è stato scoperto dai carabinieri e indagato per omicidio stradale.

Iglesias, 22 Gen 2018 – Dopo gli accertamenti circa l’incidente mortale avvenuto ieri nella campagna di Decimoputzu, i carabinieri della stazione di Decimomannu hanno deferito S.S., il secondo giovane a bordo del mezzo, Inizialmente dichiaratosi quale passeggero poiché lo stesso non è in possesso della patente.

L’indagato, sentito questa mattina dai militari che tentavano di approfondire la dinamica del sinistro stradale, ha confessato che si trovava al volante; per queste ragioni è stato immediatamente sottoposto ad interrogatorio dall’Autorità Giudiziaria in ospedale, dove è ancora ricoverato, che procede per il reato di omicidio stradale.

Anche davanti al magistrato il giovane ha ammesso le proprie responsabilità confermando la versione raccolta dai militari nella mattinata; il tutto è accaduto al termine di un pranzo durante il quale sono verosimilmente state consumate sostanze alcoliche, anche se solo gli esami tossicologici (pronti per venerdì) potranno dire se possa essere questa la ragione dell’incidente.