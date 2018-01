Fmi: rialza le stime della crescita per l’Italia, ma si teme incertezza politica

New York, 22 Gen 2018 – Il Fondo monetario internazionale ha migliorato le stime di crescita dell’Italia, per riflettere “il forte slancio nella domanda interna e la domanda alta dall’estero” ma non ha mancato di sottolineare i rischi associati all’incertezza politica in vista delle prossime elezioni.

Dopo un 2016 con un Pil salito dello 0,9% e un 2017 con un Pil stimato in rialzo dell’1,6%, nel 2018 il Pil del nostro Paese è visto crescere dell’1,4%, lo 0,3% in più rispetto alle previsioni calcolate dall’istituto di Washington lo scorso ottobre.

Per il 2019 le attese sono per un’espansione dell’1,1% anziché dello 0,9%. È quanto emerge dalla tabella fornita dall’Fmi nel suo aggiornamento al World Economic Outlook.

Nel documento diffuso dal Fondo, viene fatto tuttavia notare che “l’incertezza politica aumenta i rischi per l’implementazione delle riforme o per un cambio di rotta dell’agenda delle politiche”.

“I bassi tassi d’interesse hanno portato ad accumularsi delle vulnerabilità potenzialmente gravi nel settore finanziario. Abbiamo visto un notevole aumento del debito in molti Paesi e dobbiamo tenere la guardia alta”. Lo ha detto Christine Lagarde, direttore generale del Fondo monetario internazionale, invitando i leader mondiali a “riparare il tetto” delle ‘rispettive abitazioni’ ora che la ripresa globale sta correndo.