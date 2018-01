Regione Sardegna – Elisoccorso, polemica tra Assessore Arru ed il consigliere regionale di FI Ugo Cappellacci

Cagliari, 20 Gen 2018 – “Il consigliere regionale Ugo Cappellacci non finisce di stupire, continua a parlare di un progetto per l’elisoccorso preparato durante la precedente legislatura: ebbene, ci sono voluti cinque anni per non produrre niente di concreto, come possono testimoniare i fatti”.

Lo afferma l’assessore della Sanità, Luigi Arru, rispondendo alle polemiche sul servizio di elisoccorso. “Quelle che continua a fare Cappellacci sono chiacchiere, mentre in questa legislatura è stato predisposto un bando, ampiamente valutato da una Autorità indipendente, Anac, che ha verificato preliminarmente tutti gli atti. Si tranquillizzi, poi, l’indagine dell’Antitrust nulla ha a che vedere con la gara per il servizio in Sardegna. Se dovessimo dimetterci per aver fatto, correttamente, tutti gli atti, cosa dovrebbe fare chi non ha fatto niente per cinque anni? Dovrebbe avere il coraggio di dimettersi da consigliere regionale e il buon senso di non presentarsi di fronte ai Sardi”. Red-com