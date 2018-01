Attacco all’hotel di Kabul terminato, “18 morti”, i talebani rivendicano

Kabul, 21 Gen 2018 – I morti nell’attacco di un commando di talebani ieri all’Hotel Intercontinental di Kabul sarebbero “almeno 18”. Lo riferisce la Tv Tolo. L’emittente, che prima aveva rilanciato un bilancio ufficiale di sei morti, cita ora fonti non precisate.

L’Hotel Intercontinental di Kabul è stato assaltato nella serata di ieri da un gruppo di uomini armati. Al termine di alcune ore di intensi combattimenti, il portavoce del ministero dell’Interno afgano ha comunicato in mattinata che l’attacco era finito e tre assalitori erano stati uccisi. Sarebbero state tratte in salvo 126 persone, fra cui 41 stranieri.

I talebani afghani hanno rivendicato l’attacco sostenendo che esso ha provocato “decine di vittime fra nemici stranieri e loro mercenari”.

In un tweet in inglese il portavoce Zabihullah Mujahid ha precisato che l’operazione è stata condotta da 5 mujaheddin e che nell’albergo era in corso un incontro fra responsabili militari stranieri e personalità del governo afghano.