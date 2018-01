Tenta di rubare delle biciclette: denunciato dai Carabinieri di Budoni

Siniscola (Nu), 20 Gen 2018 – I Carabinieri della Stazione di Budoni hanno denunciato un ragazzo, colpevole di aver tentato di rubare alcune biciclette di un camping.

Il fatto risale al 22 agosto dell’anno scorso e ha visto presi di mira i villeggianti del camping “Pedra e Cupa” di Budoni: infatti, quella notte un furgone si era avvicinato al campeggio e un uomo aveva tentato di rubare alcune biciclette che erano lì custodite, desistendo poco dopo per la difficoltà di portarle via o perché disturbato da qualcuno o qualcosa. Dopo alcuni mesi di indagini però, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a identificare il ladro, un ragazzo di 20 anni dell’oristanese; per lui è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria, alla quale dovrà adesso rispondere del reato di tentato furto.