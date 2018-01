Polizia Stradale: sulla nuova Strada Statale Sassari-Olbia primi controlli sulla velocità: 12 patenti ritirate.

Sassari, 20 Gen 2019 – Il personale della Polizia Stradale ha predisposto i primi servizi di controllo della velocità sulla nuova Strada Statale 729 che collega Sassari ad Olbia. Gli agenti durante i posti di controllo, hanno contestato 15 sanzioni per eccesso di velocità e ritirato 12 patenti.

Particolarmente significativo il caso di un automobilista che viaggiava ad una velocità di 171 chilometri orari, superando di 60 km/h il limite previsto. L’uomo è stato sanzionato al pagamento di oltre 800 euro, con sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti.

Questo è il bilancio del primo servizio di accertamenti sui nuovi tratti percorribili della nuova SS 729, che si inseriscono in un più ampio programma di prevenzione finalizzato al controllo della velocità che risulta, attualmente, tra le prime cause degli incidenti stradali. Infatti, in soli due giorni di controllo, sono state oltre 20 le infrazioni accertate con altrettante patenti ritirate.

L’attività di servizio proseguirà periodicamente sulle principali arterie stradali della provincia con l’impiego di più pattuglie e l’utilizzo di apposite apparecchiature speciali.