Attività dei carabinieri della compagnia di Carbonia, deferito in stato di libertà un pensionato per detenzione abusiva di munizioni.

Carbonia, 20 Gen 2018 – I carabinieri della Compagnia di Carbonia, agli ordini del Cap. Lucia Dilio, dalle prime ore di questa mattina hanno effettuato una serie di controlli, volti alla verifica della corretta tenuta da parte dei possessori di armi nonché finalizzati al contrasto al commercio e alla detenzione abusiva di armi clandestine. In particolare, i militari della Stazione cc di Nuxis hanno deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento, V.A., di 71 anni, pensionato, incensurato.

Gli uomini dell’Arma, nel corso del controllo di polizia, hanno rinvenuto nell’abitazione 50 cartucce cal. 380 per pistola, custodite all’interno della cassaforte presente nella camera da letto dell’uomo. Il munizionamento abusivo è stato sequestrato.

Sempre nel corso del medesimo servizio, finalizzato anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, anche attraverso la predisposizione di posti di controllo, i carabinieri della Stazione cc di Sant’Antioco hanno fermato lungo la strada statale 126, P.A., di 26 anni, operaio, già noto alle forze di polizia in compagnia di G.M., di 56 anni, entrambi residenti a Sant’Antioco, che sono stati sorpresi dai militari con una bustina in cellophane termosaldata, contenente modica quantità di cocaina, per complessivi 7,01 grammi, sequestrata amministrativamente e debitamente custodita in attesa di essere trasmessa all’agenzia delle dogane per le analisi di rito.

Il bilancio complessivo del servizio: identificate 36 persone; controllati 10 veicoli, e controllate 29 abitazioni.