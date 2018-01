Regione Sardegna – Nuovi dispositivi per diabetici, consulta sta valutando efficacia

Cagliari, 19 Gen 2018 – L’Assessorato della Sanità, tra i primi atti della Giunta Pigliaru, ha ricostituito la Consulta di Diabetologia e i Coordinamenti per il diabete dell’adulto e dei bambini, mai convocati nei cinque anni precedenti di governo del centrodestra. Il lavoro prezioso ed equilibrato della Consulta, come strumento di consultazione dell’Assessore, ha permesso da diversi anni la distribuzione su tutto il territorio regionale – secondo criteri omogenei – dei microinfusori per la terapia insulinica, forniti, in precedenza, solo in alcune aree della regione.

Anche i dispositivi indicati da Marco Tedde sono oggetto di attenta valutazione da parte dei Coordinamenti diabete che dovranno indicare in quali categorie cliniche sarà più utile e sicuro prescrivere tali dispositivi senza ingenerare rischi per la salute dei diabetici. Lo precisa la Direzione generale dell’Assessorato della Sanità. Red-com