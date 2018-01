Il Consiglio comunale di Cagliari si riunisce martedì 23 gennaio

Cagliari, 19 Gen 2018 – Il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea di Palazzo Bacaredda per martedì 23 gennaio 2018. Dalle ore 18 sarà trattato il seguente ordine del giorno: Report finale di controllo strategico anno 2016, verifica sullo stato di attuazione dei programmi; riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. a) del d.lgs. n.267/2000, derivante dalla sentenza n. 33/2017 del Giudice di Pace di Olbia, del 17.02.2017; Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamento decreto ingiuntivo n. 1759/2017 di data 18.09.2017 del Tribunale Ordinario di Cagliari, notificato in data 13.10.2017, ad istanza del Bic Sardegna Spa in liquidazione; Accettazione della cessione volontaria gratuita di un’area destinata a marciapiede pubblico e sua sistemazione, in relazione al progetto per la demolizione di un complesso artigianale e la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale, in via Melis Marini angolo via del Platano CARIMAN Srl; Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di beni destinati a verde pubblico in sostituzione di quello approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 16/10/2012. Proposta di iniziativa della CCP Cultura e Verde pubblico; Modifica del Regolamento sulle nomine, designazioni e revoche di rappresentati del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni. Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Benucci; Modifica artt. 20, 22 e 23 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 3 novembre 2015. Proposta di deliberazione a firma dei Presidenti dei Gruppi consiliari; Modifica artt. 54, 54 bis e 56 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 19 marzo 2013, modificato con deliberazioni n. 40 dell’1 luglio 2014 e n. 36 del 13 aprile 2016. Proposta di deliberazione a firma dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Inoltre la Mozione sulla pedonalizzazione integrale da Porta Palabanda a piazza Garibaldi, presentata dalla Commissione consiliare permanente Patrimonio, Politiche della Casa e Mobilità; Mozione per l’attivazione di un servizio bus navetta, presentata dalla consigliera Martinez; Mozione per il miglioramento delle prestazioni del Servizio Edilizia privata con adeguamento e riorganizzazione delle risorse umane e conseguente ottimizzazione dei servizi, presentata dalla Commissione consiliare permanente Personale e Affari generali.

Alle ore 17 le interrogazione dei consiglieri a sindaco e assessori sempre nella consueta Sala al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145. Com