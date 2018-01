Esercito Italiano – Peacekeepers italiani incontrano il presidente delle municipalità e i sindaci libanesi

Libano, 19 Gen 2018 – Si è svolto presso il Comando del Settore Ovest di Unifil a guida italiana, su base Brigata Paracadutisti Folgore, un importante incontro fra i peacekeepers Italiani di Unifil ed i sindaci delle Municipalità di Tiro, la città più grande che si trova nel settore Italiano, nel sud del Libano.

I militari italiani di Unifil determinanti per la sicurezza e la stabilità della Regione.

Il Comandante del Contingente Italiano, Generale Rodolfo Sganga, ha ricevuto presso il Comando Italiano di Shama il Kaimakan, il Presidente delle Municipalità ed oltre 50 sindaci della zona. Nel corso dell’incontro si è discusso sulla realtà delle rispettive municipalità e sulla situazione generale libanese, delineando un quadro di una regione al momento stabile e sicura e all’interno della quale il ruolo di UNIFIL e dei militari italiani è sempre più apprezzato.

Nel corso del suo intervento di saluto il Generale Sganga ha espresso il profondo orgoglio per la scelta dei funzionari libanesi di riunirsi presso la Base Italiana ed ha evidenziato quanto sia fondamentale il dialogo e l’esistenza di autorità locali come loro e come quelle incontrate recentemente, così accorte alle esigenze del proprio popolo e senza le quali il lavoro di Unifil sarebbe più arduo.

Il Generale ha inoltre sottolineato come la presenza di Unifil sia sempre a supporto delle Forze Armate Libanesi e ha invitato le autorità locali a supportare l’azione italiana di Unifil, affinché essa possa risultare ancora più efficace ed efficiente. Tale cooperazione aiuterebbe nell’individuazione di progetti sempre più utili alla popolazione, focalizzati al miglioramento delle condizioni di vita. Attività, questa, che aiuterebbe la percezione tra i cittadini libanesi che Unifil esiste per lavorare insieme alle Forze Armate Libanesi a favore della sicurezza. Red-com