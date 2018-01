Arrestato pregiudicato di 66 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sanluri, 19 Gen 2018 – Nella serata di oggi, i carabinieri della Stazione di Villanovafranca hanno arrestato Antonio Sorgia, di 66 anni, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari del piccolo centro della Marmilla avevano notato già da un po’ di tempo alcuni movimenti sospetti da parte dell’uomo e questo pomeriggio hanno deciso di vederci chiaro, eseguendo una perquisizione presso il suo domicilio. Infatti, nel sua abitazione hanno trovato alcune dosi di cocaina, materiale per il confezionamento nonché una somma di oltre 2000€, di cui il Sorgia non era in grado di giustificare la provenienza e ritenuta provento dell’attività di spaccio. A questo punto i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del Sorgia.