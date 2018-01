Un pregiudicato di 59 anni, di Selargius arrestato dai carabinieri della città per evasione e porto abusivo di arma da taglio.

Quartu Sant’Elena (Ca), 18 Gen 2018 – Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri della Stazione di Selargius hanno arrestato per evasione e porto abusivo di arma da taglio, Massimiliano Dettori, 49 anni, del posto, già finito in manette da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Quartu Sant’Elena il 15 gennaio scorso per furto aggravato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Quindi la pattuglia dell’Arma ha rintracciato il Dettori lontano dalla propria abitazione e trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

Il pregiudicato è stato perciò nuovamente dichiarato in arresto e poi trattenuto presso le camera di sicurezza della Compagnia cc quartese, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani 19 gennaio.