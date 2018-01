Ministro Minniti in Sardegna, Presidente Consiglio sardo Gianfranco Ganau: “Incontro positivo che getta le basi per un intervento organico sulla sicurezza nei territori”

Nuoro, 18 Gen 2018 – «È stato un incontro estremamente positivo, la proposta è quella di un intervento organico che riguarda tutta la Sardegna con la definizione dei piani territoriali per la sicurezza, piani che andranno concordati con i territori che troveranno le soluzioni migliori per rispondere in maniera efficace alla recrudescenza del fenomeno degli attentati contro gli amministratori pubblici, ma più in generale per governare con maggiore sicurezza tutto il sistema sociale dell’isola».

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau a margine dell’incontro con il ministro dell’Interno, Marco Minniti, il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, i presidenti del Cal e dell’Anci, Andrea Soddu e Emiliano Deiana e una delegazione dei sindaci della Sardegna, riuniti a Nuoro nella sede della provincia per discutere dei possibili interventi da parte del Governo per arginare il fenomeno.

«Anche il tema dell’accoglienza dei migranti in Sardegna – ha sottolineato il presidente Ganau – è un elemento che può produrre disagio sociale se non governato e la conferma da parte del ministro Minniti di aver riportato le quote entro il limite del 2,9%, ci conforta. Il ministro ha tra l’altro chiesto ai sindaci piena collaborazione per costruire una rete diffusa di accoglienza. Il numero esiguo di migranti accolti nei comuni della Sardegna consente una migliore integrazione, evitando situazioni di disagio e insofferenza da parte delle comunità, conseguenze scontante quando si concentrano grosse aggregazioni nei centri di accoglienza. Una proposta che mi sento di sottoscrivere – ha concluso Ganau – tra l’altro già avanzata e fatta propria dall’Anci regionale, sulla quale bisogna continuare ad operare, in stretta sinergia con il Governo». Red-com