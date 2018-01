Le affiliazioni online sono un sistema funzionale per il digital marketing

Le affiliazioni online sono un efficace sistema per monetizzare attraverso il digital marketing online. In pratica si tratta di una figura professionale emergente, che rientra nel settore del web marketing, il cui ruolo è quello di sviluppare un servizio di rappresentanza, tramite prodotti e servizi aziendali. Il compito principale di un operatore che si occupa di affiliazioni è quello di fornire informazioni utili per chi lo segue, selezionando quindi prodotti e servizi da promuovere. Naturalmente detto così sembra una cosa estremamente semplice, in realtà le cose stanno diversamente. Bisogna in effetti intercettare un buon volume di traffico, affinché l’azione di un affiliato sia davvero efficace, e possa quindi sviluppare un guadagno adeguato al servizio offerto. Il ruolo dell’affiliato è quindi quello di fare da tramite, cioè da collante, tra gli utenti e quindi i clienti e le aziende che pagano per ottenere questo tipo di servizio professionali. Si tratta di un ruolo che nel corso degli ultimi 10 anni, cioè da quando il web si è maggiormente evoluto e sviluppato, ha dato grande rilievo a quello che viene chiamato digital marketing.

Come funziona il digital marketing

Spiegare in modo dettagliato come funziona il digital marketing richiederebbe più tempo e spazio ma per sintetizzare possiamo definire questa attività come l’evoluzione del marketing nell’era di internet con l’uso di strumenti e canali computerizzati. Alcuni settori commerciali si prestano maggiormente ad una implementazione digitale ad esempio i viaggi, il gioco d’azzardo e in generale il terziario avanzato. Tra i tanti settori che sono interessati a questo tipo di attività, sicuramente il gioco online è uno dei primo che ha utilizzato i programmi di affiliazione casinò online che consentono di allargare il canale di distribuzione di un operatore attraverso l’affiliazione di siti che portano traffico e utenti al “sito madre”. E’ interesse di un sito o di una piattaforma di gioco avere sempre nuovi utenti attivi, che atterrino sulla loro piattaforma, per sviluppare profitto; ed è precisamente qui che interviene l’affiliato. Si tratta di una di quelle attività che possono essere svolte comodamente da casa, sia come lavoro part-time che a tempo pieno. Il meccanismo di procacciamento non è certo una cosa nuova, per quanto riguarda il settore di servizi commerciali, tuttavia trattandosi di un discorso legato al mondo del web, le regole sono diverse, così come il tipo di mercato dove l’affiliato deve intervenire e operare. La formula più collaudata ed efficace per quanto riguarda l’affiliazione è quella delle cosiddette Pay Per Lead, che consiste nel pagamento per ogni singolo contatto, quando una persona registra il suo nome, cognome e fornisce email e numero di telefono. I programmi di affiliazione sono dei modi per remunerare qualcuno (un sito web o pagina social ad esempio) per fornire un cliente potenziale, ma ci sono anche formule più lucrative: il CPA (cost per action) è una quantità di denaro che viene pagata per ogni cliente pagante che il sito affiliato riesce a portare al sito madre.

Funziona in questa maniera: al fine di ottenere un guadagno X, il nostro utente dovrà cliccare sui link e banner che dal nostro sito o piattaforma web lo conducono sul sito affiliativo, o comunque genera rete informativa sul tipo di servizio che tu hai pubblicizzato. Abbastanza semplice è anche il metodo di pagamento per questo tipo di attività, che in genere avviene tramite Paypal o Skrill o bonifico. L’affiliazione online, come abbiamo già evidenziato è un’attività lavorativa che rientra nel settore del digital marketing, e che quindi necessita di una certa conoscenza del mezzo telematico, questo prima di iniziare a praticarlo è uno step obbligatorio. Anche sotto questo punto di vista, il ruolo dell’affiliato ricorda molto da vicino quello dell’agente o del rappresentante. Investire un po’ del proprio tempo in questo settore, potrebbe dare risultati positivi in un breve margine di tempo. Ed è questo il motivo che visto lo stato attuale del mercato del lavoro spinge sempre più persone a tentare la carta del digital marketing come settore lavorativo in cui operare.