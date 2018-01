Da domani il Comune di Cagliari rilascia carta d’identità gratuita per chi ha un basso reddito

Cagliari, 18 Gen 2018 – A partire da domani, venerdì 19 gennaio, e per tutto il 2018, i cittadini che hanno un reddito Isee pari o inferiore a 3 mila euro e sono residenti a Cagliari da almeno 24 mesi potranno sostituire il vecchio documento di identità cartaceo in scadenza con la nuova carta di identità elettronica in forma totalmente gratuita.

Dall’incrocio dei dati delle Politiche Sociali con quelli dell’Anagrafe in riferimento alle carte d’identità in scadenza nel corso dell’anno, i cittadini aventi diritto nel 2018 secondo i parametri stabiliti sono circa 1.300: le risorse stanziate dalla Giunta per coprire tutte le spese di rilascio ammontano a 29.000 euro.

«Si tratta di un documento di fondamentale importanza non solo ai fini del riconoscimento», spiega l’assessore ai Servizi Demografici Danilo Fadda, «ma anche nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, dal momento che la carta d’identità elettronica potrà essere utilizzata quale strumento di identificazione in rete per tutti i servizi telematici. È un ulteriore segnale di vicinanza e attenzione dell’Amministrazione nei confronti di coloro che vivono in condizioni economiche disagiate». Com

Condividi su...