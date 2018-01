Selezione per l’insegnamento di Propedeutica musicale alla Scuola Civica di Musica

Cagliari, 17 Gen 2017 – Selezione per il conferimento di un incarico professionale per l’insegnamento nel corso di “Propedeutica musicale” presso la Scuola Civica di Musica.

Il contratto di lavoro autonomo avrà durata di sei mesi, per un totale massimo di venticinque settimane e un impegno orario settimanale in funzione del numero degli allievi.

Il compenso è determinato in €. 20,00 (euro venti/00) al lordo di ogni onere di legge per ciascuna ora di lezione.

La selezione è curata dalla Synesis srl, aggiudicataria della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di docenza, segreteria organizzativa, promozione e comunicazione nell’ambito delle attività della Scuola Civica di Musica di Cagliari.

Le domande di partecipazione, compilate secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro le ore 13 di venerdì 27 gennaio 2018.

Bando e allegati su www.comune.cagliari.it Con preghiera di cortese diffusione. Com