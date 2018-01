Cagliari, 17 Gen 2018 – A causa del forte vento, in via precauzionale, sono stati chiusi al pubblico i parchi, i giardini recintati ed i cimiteri cittadini.

Al cimitero di San Michele non vengono interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio.

I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo.

