Regione Sardegna – Le altre delibere di giunta

Cagliari, 16 Gen 2018 – La Giunta regionale riunita oggi a Villa Devoto, sotto la direzione di Raffaele Paci prima e del presidente Francesco Pigliaru poi, ha nominato Cecilia Sotgiu, dirigente della Provincia di Nuoro, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Ortueri. La nomina, proposta dall’assessore Cristiano Erriu, segue le dimissioni del sindaco Pierluigi Corriga del 19 dicembre scorso. È stato disposto, inoltre, lo scioglimento del Consiglio comunale. Entrambi i provvedimenti saranno disposti dal presidente Francesco Pigliaru con proprio decreto. L’architetto Francesco Cilloccu, funzionario dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, è stato nominato commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio comunale di Villaputzu, per l’approvazione definitiva della variante al Piano urbanistico comunale in adeguamento alle previsioni del PPR e del PAI. Il provvedimento si è reso necessario per l’impossibilità del Consiglio comunale di deliberare l’approvazione della variante al PUC: la maggior parte dei consiglieri, infatti, si trova nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 78, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Programmazione e Bilancio. Approvate le direttive di attuazione sulla competitività delle imprese per la tipologia di intervento T3. Sempre su proposta dell’assessore Raffaele Paci, via libera alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie, macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020 pubblicata sul Buras venerdì scorso. Approvato anche il Bilancio consolidato per l’esercizio 2016.

In materia di organizzazione del servizio idrico integrato, su proposta della Presidenza di concerto con i Lavori Pubblici, per l'adeguamento dello Statuto dell'Egas alle nuove disposizioni normative (L.R.11 dicembre 2017, n. 25) sono state approvate le modifiche allo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (Egas) elaborate dalla Direzione Generale del Distretto idrografico in collaborazione con le Direzioni generali della Presidenza e dei Lavori pubblici. In tal modo si consente l'approvazione dello stesso Statuto da parte di tutti i comuni della Sardegna, secondo le procedure stabilite nella delibera, e l'approvazione dei nuovi componenti del comitato istituzionale d'ambito di Egas. Approvati inoltre il ricorso all'esercizio provvisorio per quattro mesi dell'Ente Acque della Sardegna e il rendiconto Enas 2016.