Cagliari, 16 Gen 2018 – È revocata la seduta del Consiglio della Municipalità di Pirri prevista per giovedì 18 gennaio 2018.

La prossima seduta si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare in via Riva Villasanta n. 35.

All’ordine del giorno i chiarimenti in ordine alla destinazione dell’Impianto Sportivo di Terramaini e agli intendimenti dell’Amministrazione Comunale. Com

