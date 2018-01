Arrestato pregiudicato di 50 anni dagli agenti delle Volanti della Questura di Nuoro per evasione.

Nuoro, 16 Gen 2018 – Nella giornata di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Nuoro hanno arrestato S.C., di 50 anni, nuorese, già conosciuto dalle Forze dell’ordine, per il reato di evasione.

Il pregiudicato, che già scontava la pena della reclusione in regime di detenzione domiciliare, si trovava “serenamente” al bar mentre consumava bevande alcoliche al di fuori degli orari consentiti.

Quindi è stato subito fermato e dichiarato nuovamente in arresto dai poliziotti delle Volanti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato riportato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattinata successiva.

Il 50enne, non curante di tale provvedimento restrittivo, usciva dalla propria abitazione e poi trovato dal personale operante palesemente ubriaco mentre percorreva le vie cittadine.

Da qui l’immediato intervento degli agenti delle Volanti e la restrizione presso i locali della Questura in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata odierna.