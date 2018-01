Allevatore di 69 anni arrestato dai carabinieri per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Carbonia, 15 Gen 2018 – La notte scorsa, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza di reato L.E. 69enne della città, pastore, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La pattuglia dell’Arma mentre effettuava un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare reati predatori in genere, ha sorpreso l’uomo all’interno della ditta Ecocentro mentre cercava di portare via tubi d’acciaio, materiale metallico e degli attrezzi da lavoro. In particolare, i militari hanno colto l’uomo mentre con più andirivieni prelevava la refurtiva dall’interno dell’area industriale per riporla all’interno del mezzo di proprietà che aveva occultato in una piccola area boschiva ivi presente.

La refurtiva è stata restituita al responsabile della ditta, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia, in attesa di essere giudicato con direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.