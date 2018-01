Sesto San Giovanni, esplosione in una palazzina: sei feriti

Milano, 14 Gen 2018 – Un’esplosione, le cui cause sono ancora da verificare, ha distrutto gli ultimi due piani di un edificio a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 5 del mattino in via Villoresi, ha coinvolto due nuclei familiari causando 6 feriti, cinque in un appartamento e uno in un altro. Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanze del 118.

I sei feriti, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono rimasti coinvolti in modo lieve. Si tratta di due nuclei famigliari. Tra loro anche un bambino di 9 anni. Distrutti i due appartamenti dell’ultimo piano. Lo scoppio sarebbe avvenuto all’interno di uno di questi.

Nessun passante, vista anche l’ora dello scoppio, è rimasto colpito dalla caduta dei calcinacci sulla strada.