Inaugurazione nuova sede Ats Sardegna a Sassari, Ganau: “Un nuovo punto di riferimento per una sanità migliore, al servizio di tutta la Sardegna”

Sassari, 13 Gen 2018 – «È una grande soddisfazione per me partecipare all’inaugurazione della sede dell’Ats, sede che ho il piacere abbia trovato la sua collocazione qui a Sassari, all’interno di un processo di decentramento vero delle funzioni della Regione e all’interno di una riforma della sanità difficile, complessa ma assolutamente necessaria».

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau intervenendo questa mattina all’inaugurazione della nuova sede dell’Azienda per la tutela della salute in piazza Fiume a Sassari negli spazi dell’ex ospedale civile “SS. Annunziata”.

«Una riforma strutturale della sanità – ha proseguito Ganau – che inizierà a dare risposte ai cittadini, in termini di efficienza, già nei prossimi mesi. Consentitemi di esprimere tutta la mia soddisfazione anche per aver restituito alla funzione pubblica questa meravigliosa struttura. Un accurato intervento di recupero conservativo per il quale ringrazio il MiBACT e tutti gli Enti coinvolti, che ha consentito di restituire al Palazzo una nuova vita, attribuendogli funzioni che sono ancora una volta di tipo sanitario, almeno prevalentemente. Questa struttura è stata per decenni punto di riferimento per la sanità sassarese e per tutto il suo territorio. L’auspicio è che questa sede – ha concluso il presidente del Consiglio – possa diventare un nuovo e strategico punto di riferimento per una sanità migliore, più efficiente e realmente vicina alle esigenze dei cittadini, non solo di Sassari e del suo territorio, ma di tutta la Sardegna». Com