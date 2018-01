Pluripregiudicato di Iglesias arrestato dagli agenti del Commissariato P.S. per resistenza a P.U., porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere.

Iglesias, 12 Gen 2018 – Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Iglesias ha arrestato Angelo Aresti, 47enne, pluripregiudicato di Iglesias, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi e strumenti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 12.00 quando i poliziotti si sono recati presso l’abitazione di Aresti per accertamenti sul furto di un portafogli avvenuto ad Iglesias nei giorni scorsi.

L’equipaggio, nel percorrere Corso Colombo, ha notato l’uomo mentre si apprestava a salire a bordo di un’autovettura. Quindi gli agenti si sono avvicinati per invitarlo a presentarsi in ufficio, ma l’uomo ha reagito con veemenza contro di loro rivolgendo frasi ingiuriose e oltraggiose e asserendo di non volerli seguire e poco dopo è fuggito precipitosamente. Un agenti si è perciò messo all’inseguimento del pregiudicato e lo ha raggiunto alcune centinaia di metri, dopo nella via Segni, mentre tentava di nascondersi dietro un muro di contenimento della strada.

L’uomo, dopo essere stato bloccato ha proseguito con le minacce e tentando di sottrarsi al fermo pertanto è stato bloccato e messo in sicurezza. Poi, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 20 occultato nella tasca del giubbotto.

Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.