Lavori Consiglio Sardegna: l’Assemblea si riunisce martedì prossimo 16 gennaio alle ore 16:00

Cagliari, 12 Gen 2018 – Il Consiglio regionale si riunisce martedì 16 gennaio alle 16. Primo punto all’ordine del giorno la designazione della terna di nomi che spetta all’Assemblea per il rinnovo del Comitato di indirizzo della Fondazione di Sardegna. Tra questi tre nomi proposti dal Consiglio regionale sarà scelto un componente del Comitato che è composto in totale da 18 membri.

Tre sono scelti direttamente dal Comitato di indirizzo almeno venti giorni prima della scadenza del mandato, quattro sono scelti sulla base delle designazioni delle due università di Cagliari e Sassari, gli altri sulla base delle designazioni fatte dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, dai comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, dalle associazioni e fondazioni operanti in Sardegna in campo ambientale e di volontariato. Com