Industria, Keller, incontro al mise il prossimo 22 gennaio

Cagliari, 12 Gen 2018 – La vicenda Keller di Villacidro sarà oggetto di un incontro che si svolgerà il prossimo 22 gennaio al MISE, a Roma, al quale parteciperanno anche la Regione e i sindacati. “Il nostro impegno per garantire il rilancio dello stabilimento Keller e la messa in sicurezza dei lavoratori non è mai venuto meno”, dice l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras. “Ricordo che anche grazie all’azione portata avanti in questi ultimi anni dalla Giunta e dall’Assessorato, è stata scongiurata la vendita frazionata dei beni della società. Ciò avrebbe decretato la chiusura definitiva della Keller e avrebbe fatto tramontare ogni ipotesi di riavvio produttivo. Se oggi c’è ancora una speranza di rilancio, con possibilità di trovare un nuovo investitore disposto a rilevare la fabbrica, lo si deve soprattutto al nostro lavoro.

Negli ultimi tre anni, alcuni gruppi industriali si sono fatti avanti manifestando interesse ad acquisire la Keller, ma nonostante la Regione abbia messo a disposizione tutti gli strumenti, anche di natura finanziaria, per rendere ‘appetibile’ l’investimento, nessuna vera proposta di acquisto è stata mai avanzata. Ancora oggi l’attività di scouting è viva e sono in corso alcune interlocuzioni. Si tratta, sia chiaro, di un’operazione complessa e delicata. Noi crediamo che ci siano tutti i presupposti per un riavvio degli impianti e per una ricollocazione dei lavoratori, altamente specializzati nella realizzazione e nella manutenzione delle carrozze ferroviarie. Il prossimo incontro di Roma sarà occasione per trovare nell’immediato soluzioni legate al sostegno al reddito per quei lavoratori che hanno perso o stanno per perdere gli ammortizzatori sociali”.