Con il nuovo spettacolo per le scuole Piacere, Mozart! vede i complessi stabili cagliaritani, diretti da Fabrizio Ruggero, si inaugura l’attività musicale annuale

Cagliari, 12 Gen 2018 – Da lunedì 15 gennaio fino a sabato 20 gennaio 2018, sempre alle 11, al Teatro Lirico di Cagliari viene proposto, come preludio all’imminente Stagione concertistica 2018, un nuovo, accattivante spettacolo ideato per le scuole e per tutti i giovani, di introduzione ad alcune celeberrime composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791), indiscusso genio del classicismo musicale di tutti i tempi ed intitolato Piacere, Mozart! Si tratta di un emozionante viaggio musicale articolato in sei appuntamenti musicali che vedono impegnati l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti da Fabrizio Ruggero, che eseguiranno alcune delle pagine più conosciute tratte dalle sinfonie, dalle opere liriche e dai capolavori sinfonico-corali del grande salisburghese. Il maestro del coro è Donato Sivo. Nel ruolo di narratore, nelle vesti di Wolfgang Amadeus Mozart, si esibisce il comico cagliaritano Massimiliano Medda.

Il programma musicale prevede: Le nozze di Figaro: Ouverture; Così fan tutte: Ouverture; Serenata in Sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik” K 525: Allegro (1° movimento); Sinfonia n. 40 in sol minore K 550: Allegro (1° movimento); 5 Contraddanze K 609: n. 1; Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 “Jupiter”: Finale, molto allegro (4° movimento); Messa di Requiem in re minore K 626: Dies irae, Lacrimosa.

Lo spettacolo, la cui durata complessiva è di circa 60 minuti, viene dedicato a tutti i bambini ed ai giovani delle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori della Sardegna.

Come ormai consuetudine, insieme allo spettacolo, è anche possibile seguire percorsi laboratoriali artistici e tecnici, visite guidate alle sale e ai laboratori del Teatro Lirico di Cagliari, guide all’ascolto appositamente predisposte per gli studenti e la relativa partecipazione ai programmi di Alternanza Scuola Lavoro. Sono previste le agevolazioni economiche destinate agli studenti e ai docenti 18app e Carta del docente.

Prezzi biglietti: posto unico € 3. Com