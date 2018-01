Comune di Cagliari – Inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità: al via il progetto Includis.

Cagliari, 12 Gen 2018 – L’Ambito Plus Città di Cagliari sta predisponendo un progetto da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, in risposta all’avviso pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – Includis” (Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 – OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1).

Si tratta di una importante opportunità che consentirà a persone non occupate, in condizione di disabilità o con disturbo mentale, residenti in città, di compiere un’ulteriore esperienza sociale e lavorativa.

Questo tipo di inclusione necessita di una rete di possibilità concrete di accoglienza che possono essere offerte da soggetti pubblici e privati che si rendono disponibili ad accogliere le persone con disabilità per consentire loro di svolgere attività di tirocinio.

Il Plus Città di Cagliari, quindi, ha predisposto e pubblicato un avviso, rivolto a datori di lavoro pubblici e privati, a cooperative di tipo A e B, in possesso dei requisiti, per costituire un elenco di soggetti disponibili ad accogliere le persone destinatarie del progetto “Includis”.

L’attività di progettazione del tirocinio sarà libera e gratuita, finalizzata al migliore collocamento in azienda del destinatario. Tutti i costi relativi al tirocinio sono a carico del finanziamento, di cui all’avviso, secondo le specifiche in esso contenute. Non sono quindi previste spese a carico dell’azienda ospitante.

La manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito modulo, dovrà essere inviata entro le ore 12 del 22 gennaio 2018.

L’avviso e la modulistica sono consultabili e scaricabili attraverso il link più sotto indicato. Com