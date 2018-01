Comune di Cagliari – Servizio gestione richieste assegno nucleo familiare e maternità concessi dall’Amministrazione: i Caf interessati al convenzionamento possono presentare la propria candidatura.

Cagliari, 11 Gen 2018 – È pubblicato l’avviso collettivo rivolto ai CAF (Centro di Assistenza Fiscale) operanti nel territorio di Cagliari, per la presentazione di manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione inerente il servizio di gestione delle richieste dell’assegno per il nucleo familiare, con almeno tre figli minori, e dell’assegno di maternità concessi dal Comune ed erogati dall’Inps.

I CAF interessati dovranno inviare l’istanza, completa della documentazione e secondo le modalità prescritte dal bando, unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it .

A voce dello stesso bando, non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle candidature, per cui saranno prese in considerazione tutte quelle che, in possesso dei requisiti, perverranno nel corso del biennio. Sino al 31 dicembre 2019, data in cui scadranno le convenzioni stipulate nel corso dello stesso biennio.

Per ulteriori informazioni scrivere a servizi.sociali@comune.cagliari.it

