Ats Olbia – Infezione meningea su un paziente di Olbia: aggiornamento

Olbia, 11 Gen 2018 – Il paziente ricoverato ieri sera nel reparto Malattie infettive del “San Francesco” di Nuoro per una sospetta infezione meningea sta rispondendo positivamente ai trattamenti.

Inoltre si conferma in via definitiva che si tratta di un caso di “streptococco pneumoniae”, meglio noto come “pneumococco”, responsabile di polmoniti e otiti, come diagnosticato dalle analisi effettuate presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Aou di Sassari.

Si ricorda, come previsto dal protocollo, che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Ats – Assl di Olbia ha attivato sin da ieri l’indagine epidemiologica riguardo i contatti stretti, che proseguiranno nei prossimi giorni, mentre da questa mattina è stata sospesa la profilassi prevista invece in caso di meningite da meningococco. Com