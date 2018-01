Ats-Assl Lanusei smentisce nuovo caso sospetta meningite

Lanusei 11 Gen 2018 – La Direzione Ats Assl Lanusei smentisce le voci che stanno circolando in queste ore in merito a un presunto ricovero per sospetta meningite nel Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede.

Si ribadisce, ancora una volta, che la situazione è sotto attento controllo e che la profilassi è stata effettuata su tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente deceduto lo scorso 9 gennaio a causa di una meningite di tipo B. Inoltre il periodo di contatto per cui è necessaria la profilassi (10 giorni precedenti il manifestarsi della patologia) è trascorso e dunque le possibilità di contagio riferibili al caso in questione sono nulle. Com