Operazione antidroga dei agenti della Squadra Mobile di Cagliari: un 40enne arrestato perché trovato in possesso di quasi mezzo chilo di cocaina.

Cagliari, 10 Gen 2017 – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Cristian Viola, 40 anni, perché trovato in possesso di 449 grammi di cocaina che aveva nascosto in una cantina di una palazzina di via Castelli.

L’uomo è stato sorpreso nel locale dietro una scrivania da dove, secondo quanto accertato, gestiva lo spaccio nella zona, affidando le dosi agli spacciatori diretti anche in altri rioni, come la Marina.

Negli ultimi tre mesi gli uomini della Squadra Mobile Cagliaritana hanno arrestato ben 15 persone, sequestrato complessivamente 2,2 chili di hascisc, 1.684 grammi di marijuana e 709 grammi di cocaina.

Quindi sono stati arrestati Gianluca La Placa, 42 anni, Benito Alessio Sanna, di 21, Thomas Cabras, di 38, Nicholas Morello, di 22 anni e la coetanea Maria Laura Fanni. In manette è finito anche Giuseppe Pureddu, 57 anni, considerato degli investigatori uno dei custodi della droga da destinare alla Marina, Arthur Arzedi, 35 anni, Giulio Lecca, di 24, Jeff Van Cliff Moreno, di 22, Stefano Brindonia, di 28, Ivo Serri, di 25, Omar Podda di 43 anni e la 30enne Michela Manca. Infine è stato arrestato anche un minorenne polacco.