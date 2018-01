La Garante per l’infanzia e l’adolescenza incontra la Società Italiana di Pediatria

Cagliari, 10 gennaio 2018 – La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Grazia Maria De Matteis, ha ricevuto nella sede del Palazzo del Consiglio Regionale, i rappresentanti della sezione Sardegna della Società Italiana di Pediatria.

Durante l’incontro, si legge in una nota, sono state affrontate diverse tematiche sulla tutela della salute dei minori e degli adolescenti. Si è convenuto che tale tematica debba esser affrontata in un’ottica ad ampio raggio e coinvolgente la società nel suo complesso.

Si è poi condivisa l’urgenza di dare un ulteriore e un maggiore impulso ad attività di osservazione e studio della complessa realtà adolescenziale nei suoi vari aspetti: sanitari, sociali, relazionali e affettivi al fine di

sostenere al meglio un importante momento di crescita del minore.

Infine, la Garante ha assicurato il proprio impegno e collaborazione per l’elaborazione di interventi condivisi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi rivolti a garantire i minori in tutte le fasi della loro vita. Com