Pregiudicato di San Giovanni Suergiu arrestato dai carabinieri di Cagliari per rapina impropria.

Cagliari, 9 Gen 2018 – Ieri pomeriggio, a Cagliari, è stato arrestato dai carabinieri della radiomobile Nicolas Fiore, di 25 anni, di San Giovanni Suergiu, pregiudicato, per il reato di rapina impropria all’interno dell’Eurospin di via Del Fangario 1 dove aveva rubato generi alimentari per un valore totale di circa 20€.

Il giovane ha tentato di assicurarsi la fuga spintonando violentemente i dipendenti del centro commerciale, nello specifico con diverse gomitate. Quindi sul posto sono giunti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Cagliari che lo hanno fermato e dichiarato in arresto con l’accusa di rapina impropria.

L’uomo è stato poi portato in caserma dove, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di via Nuoro, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.