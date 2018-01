Manovra finanziaria, Pietro Pittalis (capogruppo Forza Italia) attacca: “ennesima sfida persa dalla giunta pigliaru. Sardegna senza prospettive”.

Cagliari, 9 Gen 2018 – In una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Sardegna, afferma: “Questa finanziaria rappresenta l’ennesima sfida persa da questa giunta, incapace di dare nuova linfa alla nostra economia. Troppe ancora le emergenze irrisolte. Anzi. I dati economici indicano un declino irreversibile della Sardegna, con una disoccupazione senza freni e una crisi strisciante delle aziende”.

Pittalis ha proseguito dicendo che “Il documento contabile di Pigliaru e compagni si propone per l’assenza di interventi utili a riprendere la marcia. È l’ennesima occasione buttata al vento da questa maggioranza che, non a caso, ha modificato l’impalcatura della manovra introducendo interventi a pioggia, con il solo scopo di accontentare i singoli componenti della coalizione”. Impegni disattesi, quindi. “Si comincia con un piano per il lavoro da 127 milioni di euro che in realtà è una scatola vuota, che altro non fa che rinviare ogni intervento possibile teso ad arginare la povertà e le disuguaglianze”.

Un testo da oltre 9miliardi di euro che si sarebbe dovuto declinare in investimenti per i segmenti produttivi dell’economia sarda: “L’amara realtà – conclude Pittalis – è che le aziende agropastorali non hanno ancora ricevuto un centesimo dei finanziamenti assicurati. I Comuni boccheggiano per fronteggiare le emergenze dei cittadini. Le strutture sanitarie devono fare i salti mortali per far quadrare i conti. Nelle aree industriali della Sardegna le aziende scappano verso altre parti per la mancanza di infrastrutture per lo sviluppo. In tutto questo quadro, la situazione della Sardegna presenta un pessimo specchio, con i giovani che sono costretti a lasciare l’Isola per l’assenza di prospettive per il futuro”. Red-com