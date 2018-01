Scioperano i maestri diplomati, Fedeli: presto troveremo soluzione idonea

Roma, 8 Gen 2018 – “Abbiamo chiesto all’Avvocatura dello Stato di darci le linee attuative della sentenza del Consiglio di Stato. Appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli intervista da Sky Tg 24 a proposito dello sciopero dei maestri delle primarie e delle scuole dell’infanzia.

I maestri e le maestre che rischiano di essere licenziati o estromessi dalla Graduatoria ad esaurimento (GAE) si sono riuniti, a partire dalle 9 di questa mattina, davanti al palazzo del Ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, per manifestare contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il diploma magistrale non è un titolo abilitante per accedere all’insegnamento. Bandiere Anief, Cobas e Cub sventolano sulle scale del Miur, mentre gli insegnanti gridano: “Contro la sentenza noi facciamo resistenza”. Lo sciopero nazionale, indetto per tutta la giornata di oggi, è stato organizzato dai Cobas e dall’Anief. Hanno aderito anche altre 8 sigle.