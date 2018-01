Incedenti stradali: morto sulla SS 195 Ca-Pula un motociclista di 22 anni del paese.

Pula (Ca)m, 6 Gen 2018 – Alle ore 18:30 di ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Pula sono intervenuti sulla SS 195 direzione Cagliari-Pula, località Picareddu dove, Alessandro Daniele Mantovani, di 26 anni, del paese, barista presso un bar del paese costiero del Sud Sardegna.

Il giovane, a bordo della moto Ktm 612, ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento ed è andato sbattere contro un paletto segnaletico a bordo strada.

Quindi l’uomo, a causa dell’urto, ha perso la vita nonostante i soccorsi immediati del 118.

Poco dopo gli accertamenti sul luogo dell’incidente, la salma è stata messa a disposizione della famiglia, presso camera mortuaria del cimitero di Pula.