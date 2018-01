Elezioni, il 4 marzo con le politiche si vota anche per le regionali in Lombardia e Lazio

Roma, 6 Gen 2018 – In Lombardia e nel Lazio si voterà per il rinnovo degli organi regionali il 4 marzo insieme alle elezioni politiche. Ne ha dato notizia il ministero dell’Interno dopo che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, sentito anche il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia.

Gli stessi presidenti hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d’intesa, le rispettive operazioni elettorali.

Non soltanto Lazio e Lombardia, però, rinnoveranno il proprio Consiglio regionale ed il Governatore nel 2018. Sono in tutto 7 le regioni interessate: le altre dove si voterà quest’anno entro la primavera sono Molise, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, mentre in autunno gli appuntamenti elettorali riguardano Basilicata e Trentino Alto Adige (quest’ultimo Consiglio regionale si forma in base alle elezioni nelle province di Trento e Bolzano).