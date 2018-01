Prefettura Cagliari – Ministero dell’Interno indica termini e le modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia.

Cagliari, 5 Gen 2018 – Il Presidente della Repubblica, con decreti del 28 dicembre 2017, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

Con altri due decreti presidenziali, in pari data 28 dicembre 2017, è stata disposta, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, l’assegnazione del numero dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali all’interno delle circoscrizioni o regioni stesse e alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Per quanto concerne i termini e le modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia, il Ministero dell’Interno ha precisato quanto segue.

In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi di legge votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori – i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero – fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio Comune d’iscrizione nelle liste elettorali.

L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia.

Il suddetto diritto, ove non sia già esercitato in corso d’anno 2017 con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche e cioè, entro l’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018), può essere esercitato, per effetto dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all’indizione delle elezioni, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito della Prefettura di Cagliari nella sezione “Informazioni e dati elettorali. Politiche 2018”.

Il modello di opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza. Pertanto, qualora esso venga inviato per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Com