Un uomo di 46 anni di Quartu arrestato dal personale della Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a P.U.

Quartu Sant’Elena (Ca), 4 Gen 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena, nella giornata di ieri, hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente a Quartu Sant’Elena per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando un equipaggio di una Volante del Commissariato è intervenuto nel territorio di Quartu per una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza di un uomo che, sin dal primo momento, ha manifestato un comportamento aggressivo anche nei confronti degli operatori, mostrandosi poco collaborativo. E, poi, nel corso della non facile opera di persuasione, l’arrestato ha afferrato il braccio di un Agente tentando di bloccarglielo ma è stato riportato alla calma e messo in sicurezza.

Quindi gli Agenti hanno accertato che nell’ultimo mese il 46enne si era già reso responsabile di maltrattamenti e minacce nei confronti del padre e di altri familiari che vivono nella stessa abitazione. Perciò l’uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per oggi.