Pregiudicato sassarese non rientra in carcere dopo un breve permesso: arresta per evasione dagli agenti della Polizia di Stato

Sassari, 4 Gen 2018 – Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Sassari hanno arrestato un 50enne sassarese, evaso dalla casa circondariale di Sassari-Bancali il 30 dicembre scorso.

L’evasione si era verificata in seguito al mancato rientro in carcere del sassarese, che in attesa di scontare una pena residua di un anno e 10 mesi di reclusione, aveva beneficiato di un permesso breve di un giorno, da trascorrere in una comunità dell’hinterland sassarese.

Il pregiudicato è stato rintracciato nella serata di ieri, presso il centro storico cittadino, in compagnia di altre due persone mentre passeggiava.

Vistosi scoperto l’uomo ha provato a trarre in inganno gli operatori, fornendo false generalità sulla sua identità personale, ma il suo modo di fare non ha convinto i poliziotti che dopo averlo condotto in Questura sono risaliti alle sue corrette generalità. Pertanto, dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, fino alle odierne ore 11.00 in attesa di essere condotto dinanzi al Giudice, presso il Tribunale di Sassari, per la convalida dell’arresto.