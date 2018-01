Incendiate tra ieri sera e questa notte quattro auto ad Assemini e Pirri

Cagliari, 4 Gen 2018 – Nel corso della notte, i carabinieri della compagnia di Cagliari ed i Vigli del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di diverse autovetture nei comuni di Elmas e di Pirri.

Verso le 21 di ieri sera, è stata completamente distrutta da un incendio, presumibilmente doloso secondo quanto riferito dai Vigili, l’autovettura di una cittadina di Assemini, una Renault Megane Scenic. Poco dopo, intorno alla mezzanotte le fiamme scaturite da un incendio non doloso di una Peugeot 206 parcheggiata in via Monteleone a Pirri, ha creato un danneggiamento a catena che ha causato la completa distruzione di altre tre vetture parcheggiate nelle vicinanze, nonché l’annerimento di alcune facciate delle vicine abitazioni.