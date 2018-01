Rapinato pare da un extracomunitario un tabaccaio di Decimoputzu: bottino di 2000 euro e ricerche a cura dei carabinieri della compagnia di Iglesias

Iglesias, 3 Gen 20187 – Ieri sera, a Decimoputzu, un tabaccaio, mentre rientrava a casa in bicicletta, ha riferito di essere stato tamponato da una macchina rossa (non sa dire di più) dalla quale è sceso un uomo a volto travisato (verosimilmente extracomunitario) che, sotto la minaccia di un’arma, forse una pistola, si è fatto consegnare l’incasso di circa 2000€. La vittima non ha riportato ferite.

Subito dopo l’allarme, i militari della compagnia di Iglesias e delle altre Stazioni cc limitrofe e a più largo raggio, con posti di controllo e tutti coordinati dal Cte la compagnia cc Cap. Giovanni Di Nuzzo.