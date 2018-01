Giovane gambiano arrestato dai carabinieri di Cagliari per rapina e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 3 Gen 2017 – Nel corso della decorsa notte, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato un extracomunitario del Gambia per il reato di rapina ai danni di un connazionale, nonché per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari mentre transitavano in viale La Playa, sono stati fermati da un gambiano, di 28 anni, il quale diceva di esser stato appena rapinato di un telefono cellulare e di 50€, tramite la minaccia di accoltellamento, con un’arma da taglio da un connazionale Mane Abdou, 22 anni, pregiudicato, richiedente asilo, senza fissa dimora.

Quindi la pattuglia dell’Arma, ricevuta la segnalazione, si sono messi alla ricerca del malvivente che è stato poi intercettato in uno stabile abbandonato in via riva di ponente 33. Qui il rapinatore è stato perquisito e trovato in possesso della refurtiva, subito restituita al proprietario, di 2 grammi circa di amfetamina e 7 gr di marijuana, nonché 350€ in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio di stupefacenti. Pertanto, Mane Abdou, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Uta.