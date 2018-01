Corea, Pyongyang riapre comunicazione con Seul. E il folle americano con gioca con il suo omologo coreano a chi c’è più grande (il pulsante nucleare)

La Corea del Nord ha accettato la proposta del Sud e si è impegnata a discutere la sua partecipazione alle prossime olimpiadi invernali in programma a Pyeong Chang dal 9 febbraio: lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap citando i media ufficiali di Pyongyang, secondo i quali il leader Kim Jong-un ha disposto il ripristino, in giornata, del canale diretto di comunicazione con Seul, che avverrà a Panmunjom, il villaggio di confine della tregua. Il canale era stato tagliato dalla Corea del Nord nel 2016.

La Corea del Sud accoglie con favore l’apertura di Pyongyang sulla presenza della Corea del Nord alle olimpiadi invernali di Pyeongchang, come detto dal leader Kim Jong-un: il presidente Moon Jae-in invita i ministeri dell’Unificazione e dello Sport “a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud” sulla partecipazione della delegazione nord coreana. Moon, nella prima riunione di gabinetto del 2018, rileva poi che il “miglioramento dei rapporti non può essere separato” dal nodo nucleare.

L’annuncio arriva in risposta alla proposta della Corea del Sud di trattare la possibile partecipazione di Pyongyang alle Olimpiadi invernali in un incontro ad “alto livello” il 9 gennaio nel villaggio di confine. “Rispettando la volontà del nostro leader, manterremo un contatto stretto e sincero”, ha detto Ri Son-gwon, il capo dell’agenzia incaricata di gestire gli affari inter-coreani a Pyongyang, citato dall’agenzia sudcoreana Yonhap.

È durato circa 20 minuti il contatto telefonico tra Corea del Nord e Corea del Sud, primo in quasi due anni avvenuto tramite un canale di comunicazione transfrontaliero, che, come annunciato, è stato riattivato da Pyongyang alle 7:30 ora italiana. Il ministero sud coreano per l’Unificazione ha confermato la conversazione telefonica con un funzionario del Nord.

È gara di pulsanti nucleari fra Donald Trump e Kim Jong-un. “Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha appena dichiarato che ‘il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania”. Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che anch’io ho il pulsante nucleare ma è molto più grande e più potente del suo, e il mio funziona”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti.